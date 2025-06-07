Транспорт будет курсировать по-новому в Киеве в выходные 7 и 8 июня, однако изменения коснутся части маршрутов.

Общественный транспорт будет курсировать по-новому в Киеве, однако изменения будут введены лишь в течение нескольких дней, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КП "Киевпасстранс".

Подчеркнем, что транспорт будет курсировать по-новому в Киеве в выходные 7 и 8 июня. Ограничения коснутся нескольких автобусных маршрутов и троллейбуса №34, которые изменят схемы движения в районах улиц Голосеевской, Кубанской Украины, Николая Закревского, Иорданской и Татарской.

В субботу, 7 июня, изменения будут касаться:

Автобус № 33: будет курсировать по рейсу: ул. Академика Кухаря - Киото - Милютенко - просп. Лесной — Космонавта Поповича в Кубанскую Украину — и дальше в обратном направлении.

Троллейбус № 34: двигаться только между Северной и просп. Степана Бандеры.

Бус № 39: по направлению к Лысогорскому переулку через просек Голосеевский, проспект Науки, Лысогорске к транспортной развязке с Ракетной и Панорамной. В обратном направлении – по привычному маршруту.

Бус №63: от ст. г. «Красный Хутор» до ул.

Бус № 81: движение – Академика Повара – Киото – Кубанской Украины – просп. Лесной – Космонавта Поповича и дальше в обратном направлении.

Автобус №101: от ст. м. «Почайна» до проспекта Червоной Калины по основному рейсу, далее — Рональда Рейгана, Николая Закревского, затем снова на основной маршрут.

Воскресенье, 8 июня:

Автобусе №31: по маршруту: ст. м. «Политехнический институт» – просп. Берестейский – Богдана Гаврилишина – Довнар-Запольского – Дегтяревская – Белорусская – Деревлянская Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – Загоровская – Князя Владимира Мономаха – Татарская.

В «Киевпасстрансе» приносят извинения за временные неудобства и просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

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