Безкоштовне житло для ВПО у Харкові дає шанс трохи полегшити побутові труднощі, тож розповідаємо, як його знайти.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає можливість знайти тимчасовий дах над головою, коли все інше довкола змінилося через війну, повідомляє Politeka.

Як інформують Факти ICTV, безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна отримати за умови, що людина зареєстрована в Єдиній базі переселенців та не має власної нерухомості, або ж вона замала. Дах над головою надається на рік, але строк можна подовжити.

Головне у цьому випадку - стати на квартирний облік у тій громаді, де перебуває внутрішньо переміщена особа. Це може бути як тимчасове користування, так і будинок з правом подальшої приватизації.

Право на користування без плати зберігається під час воєнного стану і ще пів року після його завершення. Комунальні послуги, звісно, оплачуються самостійно.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає пріоритет для тих, хто в найскладнішому становищі: багатодітні, вагітні, пенсіонери, родини з дітьми, особи з інвалідністю.

Перебування на обліку не заважає претендувати на соціальну квартиру чи пільгові державні програми. Окремо діє й система для поліпшення житлових умов. Вона передбачає безстрокове проживання з можливістю приватизації.

Тут пріоритет мають учасники бойових дій, родини загиблих захисників, переселенці з інвалідністю та діти-сироти зі статусом переселенця.

Щоб стати на облік, треба подати заяву до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. Потрібен пакет документів: паспорт, довідка внутрішньо переміщеної особи, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код, а також довідки, що підтверджують право на пріоритет. Сім’ю автоматично додають до заявника.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.