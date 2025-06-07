Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове дает шанс немного облегчить бытовые трудности, так что рассказываем, как его найти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает возможность найти временную крышу над головой, когда все остальное вокруг изменилось из-за войны, сообщает Politeka.

Как информируют Факты ICTV, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно получить при условии, что человек зарегистрирован в Единой базе переселенцев и не имеет собственной недвижимости, или же он маловат. Крыша над головой предоставляется на год, но срок можно продлить.

Главное в этом случае – стать на квартирный учет в той общине, где находится внутренне перемещенное лицо. Это может быть как временное использование, так и дом с правом дальнейшей приватизации.

Право на пользование без платы сохраняется во время военного положения и еще через полгода после его завершения Коммунальные услуги, конечно, оплачиваются самостоятельно.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает приоритет для тех, кто в самом сложном положении: многодетные, беременные, пенсионеры, семьи с детьми, лица с инвалидностью.

Состояние на учете не мешает претендовать на социальную квартиру или льготные государственные программы. Отдельно действует и система улучшения жилищных условий. Она подразумевает бессрочное проживание с возможностью приватизации.

Здесь приоритет имеют участники боевых действий, семьи погибших защитников, переселенцы с инвалидностью и дети-сироты со статусом переселенцев.

Чтобы стать на учет, нужно подать заявление в ЦНАП или орган местного самоуправления. Требуется пакет документов: паспорт, справка внутренне перемещенного лица, документы о родственных связях, идентификационный код, а также справки, подтверждающие право на приоритет. Семью автоматически добавляется к заявителю.

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