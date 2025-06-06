Ми зібрали для вас важливу інформацію, як ВПО отримати житло в Харкові

З початку повномасштабного вторгнення мільйони українців втратили домівки через бойові дії або окупацію, тому важливо знати, як ВПО отримати житло в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливі ресурси для переселенців.

Наймасштабніша державна платформа — «Там, де вас чекають» — надає актуальну інформацію про наявні місця для проживання в різних регіонах країни. Через інтерактивний дашборд переселенці можуть у режимі реального часу дізнатися про доступну нерухомість, отримати контакти центрів розміщення та перевірити наявність місць у компактних поселеннях.

Ще одна державна ініціатива — платформа «Прихисток». Тут переселенці можуть знайти тимчасовий прихисток, яке пропонують приватні особи. Для цього достатньо вибрати розділ «Знайти житло», вказати область, кількість людей та склад родини, після чого зв’язатися з власниками помешкання.

Альтернативний варіант — волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом: небайдужі українці надають нерухомість безкоштовно для тих, хто цього потребує.

Крім того, переселенці можуть звертатися за допомогою до обласних військових адміністрацій або органів місцевої влади. Тут можливо подати заявку на поселення в місцях компактного проживання — це можуть бути гуртожитки, соціальні будинки чи модульні містечка.

Розповідаємо, як ВПО отримати житло в Харкові за цією схемою. Зокрема, потрібно подати заявку:

під час евакуації — через відповідальних осіб;

після прибуття — у місцевому гуманітарному штабі;

телефоном — через гарячу лінію ОВА або громади.

Ці сервіси покликані забезпечити базові потреби переселенців і допомогти їм адаптуватися до нових умов життя.

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