З початку повномасштабного вторгнення мільйони українців втратили домівки через бойові дії або окупацію, тому важливо знати, як ВПО отримати житло в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливі ресурси для переселенців.

Наймасштабніша державна платформа — «Там, де вас чекають» — надає актуальну інформацію про наявні місця для проживання в різних регіонах країни. Через інтерактивний дашборд переселенці можуть у режимі реального часу дізнатися про доступну нерухомість, отримати контакти центрів розміщення та перевірити наявність місць у компактних поселеннях.

Ще одна державна ініціатива — платформа «Прихисток». Тут переселенці можуть знайти тимчасовий прихисток, яке пропонують приватні особи. Для цього достатньо вибрати розділ «Знайти житло», вказати область, кількість людей та склад родини, після чого зв’язатися з власниками помешкання.

Альтернативний варіант — волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом: небайдужі українці надають нерухомість безкоштовно для тих, хто цього потребує.

Допомога на оренду житла в Запоріжжі

Крім того, переселенці можуть звертатися за допомогою до обласних військових адміністрацій або органів місцевої влади. Тут можливо подати заявку на поселення в місцях компактного проживання — це можуть бути гуртожитки, соціальні будинки чи модульні містечка.

Розповідаємо, як ВПО отримати житло в Харкові за цією схемою. Зокрема, потрібно подати заявку:

  • під час евакуації — через відповідальних осіб;
  • після прибуття — у місцевому гуманітарному штабі;
  • телефоном — через гарячу лінію ОВА або громади.

Ці сервіси покликані забезпечити базові потреби переселенців і допомогти їм адаптуватися до нових умов життя.

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