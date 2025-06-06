Мы собрали для вас важную информацию, как ВПЛ получить жилье в Харькове

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев лишились дома из-за боевых действий или оккупации, поэтому важно знать, как ВПЛ получить жилье в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важнейшие ресурсы для переселенцев.

Самая масштабная государственная платформа – «Там, де вас чекають» – предоставляет актуальную информацию об имеющихся местах для проживания в разных регионах страны. Через интерактивный дашборд украинцы могут в режиме реального времени узнать доступную недвижимость, получить контакты центров размещения и проверить наличие мест в компактных поселениях.

Еще одна государственная инициатива – платформа «Прихисток». Здесь переселенцы могут найти временное убежище, которое предлагают частные лица. Для этого достаточно выбрать раздел «Найти жилье», указать область, количество людей и состав семьи, после чего связаться с владельцами квартиры.

Альтернативный вариант – волонтерский сервис «Допомагай», который работает по схожему принципу: неравнодушные украинцы предоставляют недвижимость бесплатно для тех, кто в этом нуждается.

Кроме того, переселенцы могут обращаться за помощью в областные военные администрации или органы местной власти. Здесь можно подать заявку на поселение в местах компактного проживания – это могут быть общежития, социальные дома или модульные города.

Рассказываем, как ВПЛ получить жилье в Харькове по этой схеме. В частности, нужно подать заявку:

при эвакуации — через ответственных лиц;

по прибытии - в местном гуманитарном штабе;

по телефону — через горячую линию ОВА или общины.

Эти услуги призваны обеспечить базовые потребности переселенцев и помочь им адаптироваться к новым условиям жизни.

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