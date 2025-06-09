Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області відбувається на фоні загальноукраїнського тренду.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області відбулося з 1 червня, повідомляє Politeka.

Зросли ціни на водопостачання та водовідведення для абонентів КП “Облводоканал”. Відповідне розпорядження №554 було підписане Запорізькою обласною державною адміністрацією ще 23 травня 2025 року.

Згідно з новими розцінками (без ПДВ), мешканці, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, платитимуть 39,45 грн/м³ за воду та 37,68 грн/м³ за водовідведення. Для підприємств у цій сфері ціна водопостачання становитиме 21,79 грн/м³.

Варто зазначити, що навіть до оновлення вартості вода в регіоні залишалась однією з найдорожчих в Україні. Наприклад, мешканці сіл вже платили 65,556 грн за кубометр з урахуванням ПДВ, тоді як у Києві — 30,38 гривень, у Львові — 25,88 гривень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області відбувається на фоні загальноукраїнського тренду. За даними AgroReview, з квітня 2024 по квітень 2025 року середнє зростання цін склало 20,1%. Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%, також зросли ціни на утримання житла, сміття та воду. Водночас вартсіть гааз, опалення та гарячої води залишились без змін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області суттєво впливає на родинні бюджети місцевих мешканців, особливо у прифронтових громадах, де навантаження на домогосподарства вже й так значне.

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