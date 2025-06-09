Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области произошло с 1 июня, сообщает Politeka.

Выросли цены на водоснабжение и водоотвод для абонентов КП "Облводоканал". Соответствующее распоряжение №554 было подписано Запорожской областной государственной администрацией еще 23 мая 2025 года.

Согласно новым расценкам (без НДС), жители, не являющиеся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения, будут платить 39,45 грн/м³ за воду и 37,68 грн/м³ за водоотвод. Для предприятий в этой сфере цена водоснабжения составит 21,79 грн/м³.

Следует отметить, что даже до обновления стоимости вода в регионе оставалась одной из самых дорогих в Украине. К примеру, жители сел уже платили 65,556 грн за кубометр с учетом НДС, тогда как в Киеве — 30,38 гривен, во Львове — 25,88 гривен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области происходит на фоне общеукраинского тренда. По данным AgroReview, с апреля 2024 года по апрель 2025 года средний рост цен составил 20,1%. Больше всего подорожала электроэнергия — на 63,6%, также выросли цены на содержание жилья, мусора и воду. В то же время, стоимость газа, отопления и горячей воды остались без изменений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области оказывает существенное влияние на семейные бюджеты местных жителей, особенно в прифронтовых общинах, где нагрузка на домохозяйства уже и так значительна.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.