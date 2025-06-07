Це пов’язано з оновленням умов її нарахування та необхідністю перевірки обставин, що впливають на виплати для ВПО.

У червні 2025 року частина внутрішньо переміщених осіб втратить право на виплати для ВПО, що призначаються на проживання, повідомляє Politeka.net.

Це пов’язано з оновленням умов її нарахування та необхідністю перевірки обставин, що впливають на нарахування.

Наразі держава виплачує переселенцям щомісяця 2000 гривень на дорослого та 3000 грн на дитину або особу з інвалідністю. Проте ця допомога може бути припинена, якщо буде зафіксовано покращення матеріального становища отримувача.

Зокрема, підставами для припинення виплати для ВПО є:

Купівля нерухомості або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень;

вартістю понад 100 тисяч гривень; Придбання автомобіля , який був випущений менше ніж п’ять років тому (виняток – авто, придбане волонтерами для потреб ЗСУ);

, який був випущений менше ніж п’ять років тому (виняток – авто, придбане волонтерами для потреб ЗСУ); Наявність банківського депозиту на суму понад 100 тисяч гривень;

на суму понад 100 тисяч гривень; Придбання іноземної валюти або дорогоцінних металів на суму від 100 тисяч гривень.

Крім того, якщо переселенець перебуває за межами України понад 30 днів, виплати також можуть бути припинені. Винятками є документально підтверджені поважні причини — наприклад, відрядження чи лікування.

Згідно з чинними правилами, допомога на проживання надається терміном до шести місяців. Після цього вона може бути автоматично продовжена для найбільш вразливих категорій ВПО. Інші мають можливість подати повторну заяву, щоб знову отримати допомогу, якщо відповідатимуть критеріям.

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