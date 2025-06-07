Это связано с обновлением условий ее начисления и необходимостью проверки обстоятельств, влияющих на выплаты ВПЛ.

В июне 2025 года часть внутренне перемещенных лиц потеряет право на выплаты для ВПЛ, назначаемых на жительство, сообщает Politeka.net.

Это связано с обновлением условий его начисления и необходимостью проверки обстоятельств, влияющих на начисления.

В настоящее время государство выплачивает переселенцам ежемесячно 2000 гривен на взрослого и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Однако эта помощь может быть прекращена, если будет зафиксировано улучшение материального положения получателя.

В частности, основаниями для прекращения выплаты для ВПЛ являются:

Покупка недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен;

стоимостью более 100 тысяч гривен; Приобретение автомобиля , который был выпущен менее пяти лет назад (исключение – авто, приобретенное волонтерами для нужд ВСУ);

, который был выпущен менее пяти лет назад (исключение – авто, приобретенное волонтерами для нужд ВСУ); наличие банковского депозита на сумму более 100 тысяч гривен;

на сумму более 100 тысяч гривен; Приобретение иностранной валюты или драгметаллов на сумму от 100 тысяч гривен.

Кроме того, если переселенец находится за пределами Украины более 30 дней, выплаты также могут быть прекращены.

Согласно действующим правилам, пособие на проживание предоставляется на срок до шести месяцев . После этого она может быть автоматически продлена для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Другие могут подать повторное заявление, чтобы вновь получить помощь, если будут соответствовать критериям.

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