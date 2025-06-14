Водоканал пояснює підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській област зростанням цін на електроенергію, витратні матеріали та оплату праці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з 1 червня та торкнулося міста Ізмаїл, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ухвалив рішення №431 від 28 травня про збільшення вартості централізованого водопостачання та водовідведення.

Зокрема, тариф на водопостачання зріс з 27,5 грн до 34,3 грн за кубічний метр, що складає 24,7% збільшення. Водовідведення подорожчало на 26,6% — до 42,3 гривні за кубометр. Для багатоповерхових будинків ціни зросли відповідно до 35,1 гривень і 42,9 за кубічний метр, що також близько 25–27% підвищення.

Водоканал пояснює підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській област зростанням цін на електроенергію, витратні матеріали та оплату праці. При цьому підприємство зобов’язане донести оновлену інформацію до споживачів, враховуючи їхню думку.

Варто зазначити, що це не поодинокий випадок підвищення розцінок в Україні. За даними AgroReview, з квітня 2024 року до квітня 2025 року середній рівень цін в країні підвищився на 20,1%.

Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%, тоді як тарифи на каналізацію зросли незначно — на 0,7% та 0,6% відповідно. Частина послуг, як природний газ та опалення, залишилася на рівні минулого року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.