Водоканал объясняет повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области ростом цен на электроэнергию, расходные материалы и оплату труда.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с 1 июня и затронуло город Измаил, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Измаильского городского совета принял решение №431 от 28 мая об увеличении стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода.

В частности, тариф на водоснабжение вырос с 27,5 грн. до 34,3 грн. за кубический метр, что составляет 24,7% увеличения. Водоотвод подорожал на 26,6% - до 42,3 гривны за кубометр. Для многоэтажных домов цены выросли в соответствии с 35,1 гривнами и 42,9 за кубический метр, что также около 25–27% повышения.

Водоканал объясняет повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области ростом цен на электроэнергию, расходные материалы и оплату труда. При этом предприятие обязано донести обновленную информацию потребителям, учитывая их мнение.

Следует отметить, что это не редкий случай повышения расценок в Украине. По данным AgroReview, с апреля 2024 года по апрель 2025 года средний уровень цен в стране повысился на 20,1%.

Больше всего подорожала электроэнергия — на 63,6%, тогда как тарифы на канализацию выросли незначительно — на 0,7% и 0,6% соответственно. Часть услуг как природный газ и отопление осталась на уровне прошлого года.

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