Субсидії для пенсіонерів призначаються з моменту звернення та діє до завершення опалювального сезону

Субсидії для пенсіонерів в Україні значно полегшують фінансове навантаження на людей літнього віку, особливо в умовах зростання тарифів, повідомляє Politeka.net.

Розмір субсидії визначається індивідуально — з урахуванням доходу, кількості осіб у домогосподарстві, типу житла та обсягів спожитих послуг. Основна умова: якщо витрати на комуналку перевищують 15% щомісячного доходу пенсіонера — він має право на допомогу.

Окремі категорії пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та вийшли на пенсію після роботи у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, бібліотечної справи або захисту рослин, можуть отримувати повну компенсацію вартості комунальних послуг — 100% пільгу.

Додатково надається допомога на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива для опалення помешкання.

Як оформити cубсидії для пенсіонерів:

Подати заяву можна:

Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в ЦНАПі;

Поштою — надіславши комплект документів до територіального підрозділу ПФУ;

Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи в «Дії» (розділ «Заява на субсидію»). Для цього потрібен електронний підпис;

Через уповноважених осіб сільських, селищних або міських рад.

Необхідні документи:

заява на призначення субсидії;

паспорт та ідентифікаційний код;

декларація про доходи і витрати всіх, хто проживає у помешканні;

довідка про додаткові доходи (якщо такі є);

довідка про склад сім’ї (за потреби);

документи, що підтверджують право на пільгу (наприклад, договір оренди житла).

Субсидії для пенсіонерів призначаються з моменту звернення та діє до завершення опалювального сезону.

Для тих, хто вже отримував її раніше, і в чиєму домогосподарстві не відбулося змін у складі сім’ї чи матеріальному становищі, а також за відсутності заборгованості за комунальні послуги, виплату буде автоматично продовжено — без необхідності повторно подавати документи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.