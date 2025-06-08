Субсидії для пенсіонерів в Україні значно полегшують фінансове навантаження на людей літнього віку, особливо в умовах зростання тарифів, повідомляє Politeka.net.
Розмір субсидії визначається індивідуально — з урахуванням доходу, кількості осіб у домогосподарстві, типу житла та обсягів спожитих послуг. Основна умова: якщо витрати на комуналку перевищують 15% щомісячного доходу пенсіонера — він має право на допомогу.
Окремі категорії пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та вийшли на пенсію після роботи у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, бібліотечної справи або захисту рослин, можуть отримувати повну компенсацію вартості комунальних послуг — 100% пільгу.
Додатково надається допомога на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива для опалення помешкання.
Як оформити cубсидії для пенсіонерів:
Подати заяву можна:
- Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в ЦНАПі;
- Поштою — надіславши комплект документів до територіального підрозділу ПФУ;
- Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи в «Дії» (розділ «Заява на субсидію»). Для цього потрібен електронний підпис;
- Через уповноважених осіб сільських, селищних або міських рад.
Необхідні документи:
- заява на призначення субсидії;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- декларація про доходи і витрати всіх, хто проживає у помешканні;
- довідка про додаткові доходи (якщо такі є);
- довідка про склад сім’ї (за потреби);
- документи, що підтверджують право на пільгу (наприклад, договір оренди житла).
Субсидії для пенсіонерів призначаються з моменту звернення та діє до завершення опалювального сезону.
Для тих, хто вже отримував її раніше, і в чиєму домогосподарстві не відбулося змін у складі сім’ї чи матеріальному становищі, а також за відсутності заборгованості за комунальні послуги, виплату буде автоматично продовжено — без необхідності повторно подавати документи.
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