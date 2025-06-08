Субсидии для пенсионеров назначаются с момента обращения и действуют до завершения отопительного сезона.

Субсидии для пенсионеров в Украине значительно облегчают финансовую нагрузку на пожилых людей, особенно в условиях роста тарифов, сообщает Politeka.net.

Ее размер определяется индивидуально – с учетом дохода, количества лиц в домохозяйстве, типа жилья и объемов потребленных услуг. Основное условие: если расходы на коммуналку превышают 15% ежемесячного дохода пенсионера, он имеет право на помощь.

Отдельные категории украинцев почтенного возраста, проживающих в сельской местности и вышедших на пенсию после работы в сфере образования, здравоохранения, культуры, библиотечного дела или защиты растений могут получать полную компенсацию стоимости коммунальных услуг — 100% льготу.

Дополнительно предоставляется помощь на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого топлива для отопления.

Как оформить субсидии для пенсионеров:

Подать заявление можно:

Лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в ЦНАПе;

По почте — отправив комплект документов в территориальное подразделение ПФУ;

Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или «Действия» (раздел «Заявление на субсидию»).

Из-за уполномоченных лиц сельских, поселковых или городских советов.

Необходимые документы:

заявление о назначении;

паспорт и идентификационный код;

право на доходы и расходы всех проживающих в доме;

справка о дополнительных доходах (если таковые имеются);

справка о составе семьи (при необходимости);

документы, подтверждающие право на льготу (к примеру, контракт аренды жилья).

Субсидии для пенсионеров назначаются с момента обращения и действуют до завершения отопительного сезона.

Для тех, кто уже получал ее раньше, и в чьем домохозяйстве не произошло изменений в составе семьи или материальном положении, а также при отсутствии задолженности за коммунальные услуги, выплата будет автоматически продлена без необходимости повторно подавать документы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.