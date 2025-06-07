Робота для пенсіонерів у Миколаєві дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати у зручному режимі.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві пропонується на різних позиціях у торговельній мережі та сервісних компаніях, повідомляє Politeka.

Наприклад, мережа магазинів «Аврора» запрошує продавців/-чинь з можливістю повного або неповного робочого дня та гнучким змінним графіком. У роботі не обов’язковий досвід — компанія навчає новачків і цінує бажання розвиватися. Працівники мають знижки на товари та можуть брати участь у спортивних і благодійних ініціативах. Зарплата 12 500 - 14 500 грн.

Також відкриті вакансії пакувальника на підприємстві «Фудмейкер» із працею за графіком доба/2 вихідних, із стабільною зарплатою і виплатами двічі на місяць. Для цієї вакансії досвід не потрібен, лише санітарна книжка. Платять 15 400 грн.

Клінінгова компанія «Експерт Клін» пропонує посади прибиральників/-ниць із можливістю постійного працевлаштування або підробітку. Графік підбирають індивідуально, з регулярними виплатами та бонусами. Місце — неподалік від дому. Зарплата 12 000 - 15 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід і працювати у зручному режимі.

Ці вакансії допомагають пенсіонерам підтримувати активний спосіб життя та фінансову незалежність. Окрім того, такі можливості сприяють збереженню соціальної активності та гармонійному поєднанню праці і відпочинку.

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