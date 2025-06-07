Работа для пенсионеров в Николаеве позволяет оставаться активной, получать стабильный доход и работать в удобном режиме.

Работа для пенсионеров в Николаеве предлагается на разных позициях в торговой сети и сервисных компаниях, сообщает Politeka.

Например, сеть магазинов «Аврора» приглашает продавцов с возможностью полного или неполного рабочего дня и гибким сменным графиком. В работе не обязателен опыт — компания обучает новичков и ценит желание развиваться. У работников есть скидки на товары и могут принимать участие в спортивных и благотворительных инициативах. Зарплата 12 500 - 14 500 грн.

Также открыты вакансии упаковщика на предприятии «Фудмейкер» с трудом по графику сутки/2 выходных, со стабильной зарплатой и выплатами дважды в месяц. Для этой вакансии опыт не нужен, только санитарная книга. Платят 15 400 грн.

Клининговая компания «Эксперт Клин» предлагает должности уборщиков/ниц с возможностью постоянного трудоустройства или подработки. График подбирают индивидуально, с регулярными выплатами и бонусами. Место — недалеко от дома. Зарплата 12 000 - 15 000 грн.

Работа для пенсионеров в Николаеве позволяет оставаться активной, получать стабильный доход и работать в удобном режиме.

Эти вакансии помогают пенсионерам поддерживать активный образ жизни и финансовую независимость. Кроме того, такие возможности способствуют сохранению социальной активности и гармоничному сочетанию труда и отдыха.

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