Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Києві створять тимчасові незручності для мешканців столиці, тож розповідаємо, кому варто готуватися.

Місто проходить через щорічні гідравлічні випробування, тому відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Києві зачепило велику кількість житлових будинків, повідомляє Politeka.

Комунальні служби тестують тепломережі, щоби знайти слабкі місця ще до старту опалювального сезону. Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Києві проходить за чітким графіком.

У Святошинському районі гарячого душу не побачать на вулицях Синьоозерна, Академіка Вернадського, Депутатська, Львівська, Святошинська, Анатолія Петрицького, Хмельницька та частині проспекту Перемоги. У Голосіївському — на Андрія Бубнова, Голосіївській, Доброму Шляху та проспекті Науки.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Києві також будуть у Дарницькому районі. Там без водопостачання залишилися мешканці вулиць Здолбунівська, Сортувальна, Геофізиків, Дяченка та Євгена Харченка. На Оболоні — на Новикова-Прибоя, Лісовій та Квітки Цісик. Деснянський район зачепило на вулиці Будівельників. У Подільському — на Парковій.

У Шевченківському — на Берлінського, Вавілових, Житкова, Орловській, Подвойського, Ризькій, Сальського та Академіка Щусєва. І на Солом’янці обмеження торкнулися Волинської та Повітрофлотського проспекту.

У частині будинків вода зникла вже з початку місяця. В інших — обмеження планується ближче до 9 числа. Усе залежить від зони теплопостачання і графіка випробувань. Зазвичай постачання повертають через 7–10 днів, але в деяких випадках цей термін може затягнутися до 14-ти.

Комунальники обіцяють відновити постачання одразу після завершення перевірок, якщо не виявлять критичних пошкоджень.

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