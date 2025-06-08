Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Киеве создаст временные неудобства для жителей столицы, так что рассказываем, кому стоит готовиться.

Город проходит через ежегодные гидравлические испытания, поэтому отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Киеве задело большое количество жилых домов, сообщает Politeka.

Коммунальные службы тестируют теплосети, чтобы найти слабые места еще до старта отопительного сезона. Отключение воды в неделю с 9 по 15 июня в Киеве проходит по четкому графику.

В Святошинском районе горячего душа не увидят на улицах Синеозерная, Академика Вернадского, Депутатская, Львовская, Святошинская, Анатолия Петрицкого, Хмельницкая и проспект Победы. В Голосеевском – на Андрея Бубнова, Голосеевской, Добром Пути и проспекте Науки.

Отключение воды в неделю с 9 по 15 июня в Киеве также будут в Дарницком районе. Там без водоснабжения остались жители улиц Здолбуновской, Сортировочной, Геофизиков, Дьяченко и Евгения Харченко. На Оболони – на Новикова-Прибоя, Лесной и Цветы Цисык. Деснянский район задел на улице Строителей. В Подольском – на Парковой.

В Шевченковском - на Берлинского, Вавиловых, Житкова, Орловской, Подвойского, Рижской, Сальского и Академика Щусева. И на Соломенке ограничения коснулись Волынского и Воздухофлотского проспекта.

В части домов вода исчезла уже с начала месяца. В других – ограничение планируется ближе к 9 числу. Всё зависит от зоны теплоснабжения и графика испытаний. Обычно снабжение возвращают через 7–10 дней, но в некоторых случаях этот срок может затянуться до 14-ти.

Коммунальщики обещают возобновить снабжение сразу после завершения проверок, если не выявят критических повреждений.

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