Робота для пенсіонерів у Полтаві надає можливість залишатися активними, працювати за гнучким графіком та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонується на різних позиціях із можливістю часткової або повної зайнятості, повідомляє Politeka.

Зокрема, потрібні охоронці на нічну зміну для праці на дитячих атракціонах у районах Огнівка, Подол та Сади 1. Графік договірний, приблизно з 21:00 до 9:00. Ця вакансія ідеально підходить для пенсіонерів, які шукають стабільний заробіток із зручним режимом. Зарплата - 6 000 - 12 000 грн.

Також шукають реалізатора на торгівельну точку в центрі міста. Робочий неповний день, переважно вранці до обіду. Досвід не обов’язковий, адже роботодавець готовий навчити всьому необхідному. Позиція підходить як для молоді, так і для людей похилого віку, які хочуть додатковий дохід. Зарплата 8 000 - 15 000 грн.

Окрім цього, відкрита вакансія водія-кур’єра на службовому авто з повною зайнятістю. Працювати потрібно з понеділка по суботу, обов’язкова наявність категорії «В» та безаварійний досвід водіння. Компанія готова працевлаштувати осіб пенасійного віку, студентів, ветеранів та людей з інвалідністю. Зарплата 18 000 - 20 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Полтаві надає можливість залишатися активними, працювати за гнучким графіком та отримувати стабільний дохід.

Ці вакансії створені для комфортного поєднання праці та особистого життя. Така робота допомагає залишатися корисними і підтримувати соціальні зв’язки.

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