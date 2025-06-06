Работа для пенсионеров в Полтаве позволяет оставаться активными, работать по гибкому графику и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Полтаве предлагается на разных позициях с возможностью частичной или полной занятости, сообщает Politeka.

В частности, требуются охранники на ночную смену для труда на детских аттракционах в районах Огневка, Подол и Сады 1. График договорен, примерно с 21:00 до 9:00. Эта вакансия идеально подходит для пенсионеров, ищущих стабильный заработок с удобным режимом. Зарплата - 6 000 - 12 000 грн.

Также ищут реализатора на торговую точку в центре города. Рабочий неполный день, преимущественно утром до обеда. Опыт не обязателен, ведь работодатель готов научить всему необходимому. Позиция подходит как для молодежи, так и для пожилых людей, желающих дополнительный доход. Зарплата 8 000 - 15 000 грн.

Кроме того, открыта вакансия водителя-курьера на служебном авто с полной занятостью. Работать нужно с понедельника по субботу, обязательно наличие категории "В" и безаварийный опыт вождения. Компания готова трудоустроить лиц пенсионного возраста, студентов, ветеранов и людей с инвалидностью. Зарплата 18 000 - 20 000 грн.

Работа для пенсионеров в Полтаве позволяет оставаться активными, работать по гибкому графику и получать стабильный доход.

Эти вакансии предназначены для комфортного сочетания труда и личной жизни. Такая работа помогает оставаться полезными и поддерживать социальные связи.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.