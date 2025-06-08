Місцевим мешканцям варто готуватись до тимчасових незручностей у вигляді відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові охопить низку адрес через планові ремонти на будинкових системах гарячого водопостачання, поідомляє Politeka.

На деяких адресаз роботи вже розпочалися і триватимуть до середини місяця. Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові зачепить жителів будинків на кількох вулицях, де працівники комунальних служб працюють над ліквідацією дефектів.

Один з найбільших обсягів робіт заплановано на вулиці Познанській, де через несправність у квартирі №74 з 5 числа в десятках квартир під’їзду нічого не тече з кранів. Ремонтні бригади працюють і на вулиці Світлій, у будинку 8-А. Там без гарячого водопостачання залишилися мешканці з 16 по 30 квартиру.

Не обійшлося без втручання і на вулиці Соборності України, 203. Там незручності почалися ще з п'ятниці і так буде до неділі. Проблема в тому, що працівники не змогли потрапити до одного з помешкань. Через це усунути несправність поки що не вдається.

Аналогічна ситуація й на Василя Мельникова, 3/1. Там ремонт триває з четверга, але терміни завершення зсунулися аж до кінця цього місяця.

Також відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові торкнулося мешканців шосе Салтівського, 147. Через дефект на теплопункті без водопостачання місцеві будуть до 15 числа. Тимчасові незручності є й на Ковтуна, 19, де стояк перкрили одразу у дев’яти помешканнях.

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