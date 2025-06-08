Местным жителям следует готовиться к временным неудобствам в виде отключения воды на неделю с 9 по 15 июня в Харькове.

Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Харькове охватит ряд адресов из-за плановых ремонтов на домовых системах горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

По некоторым адресам работы уже начались и будут продолжаться до середины месяца. Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Харькове коснется жителей домов на нескольких улицах, где работники коммунальных служб работают над ликвидацией дефектов.

Один из самых больших объемов работ запланирован на улице Познанской, где из-за неисправности в квартире №74 из 5 числа в десятках квартир подъезда ничего не течет из кранов. Ремонтные бригады работают и на улице Светлой, в доме 8-А. Там без горячего водоснабжения остались жильцы с 16 по 30 квартиры.

Не обошлось без вмешательства и на улице Соборности Украины, 203. Там неудобства начались с пятницы и так будет до воскресенья. Проблема в том, что работники не смогли попасть в одно из помещений. Поэтому устранить неисправность пока не удается.

Аналогичная ситуация и для Василия Мельникова, 3/1. Там ремонт длится с четверга, но сроки завершения сдвинулись до конца этого месяца.

Также отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Харькове коснулось жителей шоссе Салтовского, 147. Из-за дефекта на теплопункте без водоснабжения местные будут до 15 числа. Временные неудобства есть и на Ковтуне, 19, где стояк перкрил сразу в девяти жилищах.

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