Робота для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує з’являтися в різних галузях, зокрема на виробництві, складах і в охорон, повідомляє Politeka.
У Заводському районі потрібні стикерувальники та пакувальники на текстильне виробництво. Розглядають жінок віком 40–60 років, а також кандидатів пенсійного віку. Попередній досвід не обов’язковий — працівників навчають на місці. Беруть на постійну основу, графік — 5 днів на тиждень. Зарплата — від 6000 до 9000 грн. Є можливість карʼєрного росту.
У Дніпровському районі підприємство «Агро-Трейдінг» запрошує охоронника. Робочий графік — доба через три. Досвід не потрібен, тож це гарна можливість для людей, які шукають часткову зайнятість. За 9 змін на місяць можна отримати близько 9000 грн.
Ще одна пропозиція — робота вантажником на склад у Шевченківському районі. Зарплата — від 18 000 до 20 000 грн. Приймають навіть без досвіду, у тому числі пенсіонерів. Роботодавець забезпечує навчання на місці.
Робота для пенсіонерів у Запоріжжі відкриває нові можливості для тих, хто хоче залишатися активним і фінансово незалежним.
Ці пропозиції стануть хорошим варіантом для тих, хто шукає стабільну зайнятість без зайвих вимог. Можна швидко освоїти нову професію та почати заробляти.
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