Работа для пенсионеров в Запорожье открывает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным и финансово независимым.

Работа для пенсионеров в Запорожье продолжает появляться в разных отраслях, в том числе на производстве, складах и охранах, сообщает Politeka.

В Заводском районе требуются стикеровщики и упаковщики на текстильное производство. Рассматривают женщин в возрасте 40-60 лет, а также кандидатов пенсионного возраста. Предыдущий опыт не обязателен — работников учат на месте. Берут на постоянную основу, график – 5 дней в неделю. Зарплата – от 6000 до 9000 грн. Есть возможность карьерного роста.

В Днепровском районе предприятие "Агро-Трейдинг" приглашает охранника. Рабочий график – сутки через три. Опыт не нужен, поэтому это хорошая возможность для людей, которые ищут частичную занятость. За 9 смен в месяц можно получить около 9000 грн.

Еще одно предложение – работа грузчиком на склад в Шевченковском районе. Зарплата – от 18 000 до 20 000 грн. Принимают даже без опыта, включая пенсионеров. Работодатель обеспечивает обучение на месте.

Работа для пенсионеров в Запорожье открывает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным и финансово независимым.

Эти предложения станут хорошим вариантом для ищущих стабильную занятость без лишних требований. Можно быстро освоить новую профессию и зарабатывать.

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