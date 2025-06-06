Навіть уже нараховані субсидії для пенсіонерів у Харківській області в окремих випадках доведеться повертати вже в червні.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області можуть бути втраченими через низку причин, встановлених Пенсійоним фондом, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

Чимало українців користуються державною допомогою для оплати житлово-комунальних послуг. Проте варто пам’ятати: навіть уже нараховану виплату в окремих випадках доведеться повертати вже в червні.

Більшість тих, хто вже отримував субсидії для пенсіонерів у Харківській області під час опалювального сезону, матимуть її автоматичне продовження на літній період.

Проте причиною втрати права на субсидії для пенсіонерів у Харківській області в червні може стати подання недостовірної інформації або ж несвоєчасне повідомлення про зміни в життєвих обставинах. До таких змін належать: зміни у складі родини, доходах, майновому стані, а також великі покупки, відкриття депозитів, отримання значної одноразової допомоги чи кредитів.

Якщо такі факти виявлять, допомогу можуть не лише скасувати, а й зобов’язати отримувача повернути надміру нараховані суми. Причому відповідальність нестимуть усі члени домогосподарства, які приховали або несвоєчасно (понад 30 днів) повідомили про ці зміни.

Повернення неправомірно нарахованої допомоги може здійснюватися добровільно або в примусовому порядку. У деяких випадках частину коштів можуть вираховувати із майбутніх виплат, але не більше 20% щомісячно. У разі серйозних порушень людина може втратити право на субсидування взагалі.

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