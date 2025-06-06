Даже уже начисленные субсидии для пенсионеров в Харьковской области в редких случаях придется возвращать уже в июне.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области могут быть потеряны по ряду причин, установленных Пенсионным фондом, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

Многие украинцы пользуются государственной помощью для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако следует помнить: даже уже начисленную выплату в редких случаях придется возвращать уже в июне.

Большинство тех, кто уже получал субсидии для пенсионеров в Харьковской области во время отопительного сезона, будет иметь ее автоматическое продление на летний период.

Однако причиной потери права на субсидии для пенсионеров в Харьковской области в июне может стать представление недостоверной информации или несвоевременное сообщение об изменениях в жизненных обстоятельствах. К таким изменениям относятся изменения в составе семьи, доходах, имущественном состоянии, а также крупные покупки, открытие депозитов, получение значительной единовременной помощи или кредитов.

Если такие факты обнаружат, помощь могут не только отменить, но и обязать получателя вернуть излишне начисленные суммы. Причем ответственность будут нести все члены домохозяйства, которые скрыли или несвоевременно (свыше 30 дней) сообщили об этих изменениях.

Возврат неправомерно начисленной помощи может производиться добровольно или в принудительном порядке. В некоторых случаях часть средств могут вычисляться из будущих выплат, но не более 20% ежемесячно. При серьезных нарушениях человек может потерять право на субсидирование вообще.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Как ВПЛ получить помощь в Харькове: деньги выплачиваются на каждого человека из семьи.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: у украинцев есть возможность обратиться за новой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Ограничения движения транспорта в Харькове: названы улицы, где водителям будет труднее проехать в июне.