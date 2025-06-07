Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує можливості для активного працевлаштування та гідного заробітку.

Робота для пенсіонерів у Харкові пропонується у кількох сферах із зручним графіком та різним рівнем оплати, повідомляє Politeka.

В першу чергу потрібна сиділка для жінки 85 років, яка проживає на Салтівці поруч із 8-м хлібзаводом. Пацієнтка після операції на шийці стегна, вагою близько 60 кг. Сиделка має допомагати з ходьбою, розвитком рухів, подавати необхідне. Проживання забезпечене окремою кімнатою, можливий робочий графік по черзі по сутках. Оплата — 400 грн за добу.

Також потрібні разнорабочі-підсобники в компанію InterStroy з оплатою 800 грн за день і графіком з 8:00 до 17:00, пн-пт. Підприємство приймає людей похилого віку, людей з інвалідністю та військових на лікуванні.

Ще одна пропозиція — майстер з ремонту холодильного обладнання на постійну зайнятість. Основні обов’язки: техобслуговування, усунення несправностей. Компанія готова розглянути кандидатів пенсійного віку. Зарплата обговорюється на співбесіді. Але обіцяють 20 000 - 40 000 грн.

Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує можливості для активного працевлаштування та гідного заробітку.

Ці вакансії дають змогу пенсіонерам залишатися активними та отримувати стабільний дохід у рідному місті.Варто скористатися можливістю знайти підходящу роботу поруч із домом і з гнучким графіком.

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