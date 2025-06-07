Работа для пенсионеров предлагает возможности для активного трудоустройства и достойного заработка.

Работа для пенсионеров в Харькове предлагается в нескольких областях с удобным графиком и разным уровнем оплаты, сообщает Politeka.

В первую очередь нужна сиделка для женщины 85 лет, проживающая на Салтовке рядом с 8 хлебзаводом. Пациентка после операции на горлышке бедра, весом около 60 кг. Сиделка должна помогать с ходьбой, развитием движений, подавать необходимое. Проживание снабжено отдельной комнатой, возможен рабочий график по очереди по суткам. Оплата - 400 грн в сутки.

Также требуются разнорабочие-подсобники в компанию InterStroy с оплатой 800 грн за день и графиком с 8:00 до 17:00, пн-пт. Предприятие принимает пожилых людей, людей с инвалидностью и военных на лечении.

Еще одно предложение – мастер по ремонту холодильного оборудования на постоянную занятость. Основные обязанности: техническое обслуживание, устранение неисправностей. Компания готова рассмотреть кандидатов пенсионного возраста. Зарплата обсуждается на собеседовании. Но обещают 20 000 – 40 000 грн.

Работа для пенсионеров предлагает возможности для активного трудоустройства и достойного заработка.

Эти вакансии позволяют пенсионерам оставаться активными и получать стабильный доход в родном городе. Следует воспользоваться возможностью найти подходящую работу рядом с домом и с гибким графиком.

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