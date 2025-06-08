Місцеві мешканці мають бути готові до графіка відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Вінничині, тому розповідаємо детальніше.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Вінничині торкнеться як окремих сіл, так і частини обласного центру, повідомляє Politeka.

Як інформують місцеві "Газмережі", причиною обмежень є масштабні ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Вінничині передбачене через необхідність провести технічне обслуговування і модернізацію систем у Томашпільській та Джуринській громадах.

Блакитного палива не буде з 8 години 9 числа до 17 години 18 числа у селах Яланець, Гнатків, Антонівка, Рожнятівка, Вила, Пеньківка, Велика Русава, Олександрівка та в селі Голинчинці. Паралельно роботи розгорнуться і в Хмільницькому районі.

Там, з 10 до 12 числа, без газопостачання залишаться мешканці Воронівців, Чернятинців, Лозної та Уланева. У самому Уланові постачання припинять також за низкою адрес на вулицях Руданського, Грушевського, Франка, Сиротюка, Миру та Незалежності.

Окрім цього, частково без блакитного палива залишаться мешканці самого облцентру. Йдеться про будинки на вулиці Максима Шимка та Олександра Антонова, де 10, 11 і 12 числа заплановані технічні роботи з перевірки мереж.

Фахівці наголошують: газопостачання буде відновлено лише після завершення всіх запланованих заходів. Мешканців просять перекрити крани на газових приладах та надати доступ у помешкання працівникам місцевої філії «Газмереж».

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня на Вінничині — це не просто незручність, а необхідна умова для подальшої стабільної роботи системи.

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