Местные жители должны быть готовы к графику отключения газа на неделю с 9 по 15 июня в Винницкой области, поэтому рассказываем подробнее.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Винницкой области коснется как отдельных сел, так и части областного центра, сообщает Politeka.

Как информируют местные "Газсети", причиной ограничений являются масштабные ремонтные работы на газораспределительных сетях.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Винницкой области предусмотрено из-за необходимости провести техническое обслуживание и модернизацию систем в Томашпольской и Джуринской общинах.

Голубого топлива не будет с 8 часов 9 числа до 17 часов 18 числа в селах Яланец, Гнатков, Антоновка, Рожнятовка, Вила, Пеньковка, Великая Русава, Александровка и в селе Голинчинцы. Параллельно работы развернутся и в Хмельницком районе.

Там, с 10 до 12 числа, без газоснабжения останутся жители Вороновцев, Чернятинцев, Лозной и Уланева. В самом Уланове поставки прекратят также по ряду адресов на улицах Руданского, Грушевского, Франко, Сиротюка, Мира и Независимости.

Кроме того, частично без голубого топлива останутся жители самого облцентра. Речь идет о домах на улице Максима Шимко и Александра Антонова, где 10, 11 и 12 числа запланированы технические работы по проверке сетей.

Специалисты отмечают: газоснабжение будет возобновлено только после завершения всех запланированных мероприятий. Жителей просят перекрыть краны на газовых приборах и предоставить доступ в квартиру работникам местного филиала «Газсетей».

Отключение газа в неделю с 9 по 15 июня в Винницкой области — это не просто неудобство, а необходимое условие для дальнейшей стабильной работы системы.

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