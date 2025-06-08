З червня українці можуть обрати зручніший спосіб отримання виплати для ВПО в Полтавській області.

В червні виплати для ВПО в Полтавській області тепер українці можуть отримувати через Укрпошту, що значно полегшить їм життя, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, куди звертатися, які документи зібрати і алгоритм дій.

До нещодавнього часу внутрішньо переміщені особи, які набули статусу до 2022 року, могли отримувати пенсії та соціальні виплати лише у відділеннях банків. Проте ситуація змінилася після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України № 299 від 20 березня 2025 року, яка скасувала ці обмеження.

З червня українці можуть обрати зручніший спосіб нарахування, зокрема через "Укрпошту". Щоб перейти на новий формат, достатньо виконати кілька простих дій.

Насамперед необхідно звернутися до найближчого відділення "Укрпошти" або викликати листоношу додому. Далі — заповнити заяву на переказ коштів, у чому допоможе працівник пошти. До заяви потрібно додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО та пенсійного посвідчення. Усі документи мають бути завірені. Після цього документи безкоштовно надсилаються до Пенсійного фонду.

Варто пам’ятати, що адреса, за якою особа планує в червні отримувати поштові виплати для ВПО в Полтавській області, має бути зареєстрована в базі Пенсійного фонду. Тому важливо переконатися, що всі дані є актуальними.

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