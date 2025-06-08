С июня украинцы могут выбрать более удобный способ получения выплаты для ВПЛ в Полтавской области.

В июне выплаты для ВПЛ в Полтавской области теперь украинцы могут получать через Укрпочту, что значительно облегчит им жизнь, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, куда обращаться, какие документы собрать и алгоритм действий.

До недавнего времени внутренне перемещенные лица, получившие статус до 2022 года, могли получать пенсии и социальные выплаты только в отделениях банков. Однако ситуация изменилась после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины № 299 от 20 марта 2025 года, отменившего эти ограничения.

С июня украинцы могут выбрать более удобный способ начисления, в частности через "Укрпочту". Чтобы перейти на новый формат, достаточно выполнить несколько простых действий.

Прежде всего необходимо обратиться в ближайшее отделение "Укрпочты" или вызвать почтальона домой. Далее – заполнить заявление на перевод средств, в чем поможет работник почты. К заявлению необходимо добавить копии паспорта, идентификационного кода, справки ВПЛ и пенсионного удостоверения. Все документы должны быть заверены. После этого документы бесплатно посылаются в Пенсионный фонд.

Следует помнить , что адрес, по которому лицо планирует в июне получать почтовые выплаты для ВПЛ в Полтавской области, должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда. Поэтому важно убедиться, что все данные актуальны.

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