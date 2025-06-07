Новий графік потягів з Києва відкриває більше можливостей для подорожей Україною.

У зв’язку з підвищеним попитом на напрямок до Карпат, Укрзалізниця оголосила про новий графік потягів з Києва, повідомляє Politeka.

Як інформують на сторінці установи, йдеться про запуск додаткового швидкого №203/204 Київ — Ясіня. Новий графік потягів з Києва передбачає зручний варіант дістатися до гір швидко, комфортно та без пересадок.

Потяг вирушатиме з Києва 23 та 25 червня о 23:00 і прибуватиме до станції Ясіня о 14:17 наступного дня. У зворотному напрямку — з Ясіні 24 та 26 червня о 18:05 з прибуттям до столиці о 09:18.

Маршрут пролягає через ключові туристичні міста: Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту. Це ідеальна нагода для мандрівників швидко дістатися до популярних курортів українських Карпат у розпал літнього сезону.

Продаж квитків уже відкрито, тому Укрзалізниця закликає планувати поїздки заздалегідь.

Крім того, залізничники повідомляють українцям, що продовжують аналізувати пасажирський попит і розглядають можливість призначення нового додаткового транспорту на найбільш популярні напрямки, зважаючи на наявність рухомого складу.

Завдяки оновленням, новий графік потягів з Києва відкриває більше можливостей для подорожей Україною. Тож тепер українці можуть подорожувати з комфортом та відкривати для себе нові маршрути.

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