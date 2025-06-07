Новый график поездов из Киева открывает больше возможностей для путешествий по Украине.

В связи с повышенным спросом на направление в Карпаты, Укрзализныця объявила о новом графике поездов из Киева, сообщает Politeka.

Как информируют на странице учреждения, речь идет о запуске дополнительного скорого №203/204 Киев-Ясиня. Новый график поездов из Киева предполагает удобный вариант добраться до гор быстро, комфортно и без пересадок.

Состав будет отправляться из Киева 23 и 25 июня в 23:00 и прибывать на станцию ​​Ясиня в 14:17 на следующий день. В обратном направлении – из Ясини 24 и 26 июня в 18:05 с прибытием в столицу в 09:18.

Маршрут проходит через ключевые туристические города: Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. Это идеальная возможность для путешественников быстро добраться до популярных курортов украинских Карпат в разгар летнего сезона.

Продажа билетов уже открыта, поэтому Укрзализныця призывает планировать поездки заранее.

Кроме того, железнодорожники сообщают украинцам, что продолжают анализировать пассажирский спрос и рассматривают возможность назначения нового дополнительного транспорта по наиболее популярным направлениям, учитывая наличие подвижного состава.

Благодаря обновлениям, новый график поездов из Киева открывает больше возможностей для путешествий по Украине. Теперь украинцы могут путешествовать с комфортом и открывать для себя новые маршруты.

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