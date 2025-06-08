З понеділка містянам варто готуватися до графіку відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові, тож розповідаємо детальніше.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові пов’язане з плановими роботами, які проводитиме міська філія компанії «Газмережі», повідомляє Politeka.

З наступного понеділка частина мешканців Київського району тимчасово залишиться без газопостачання. Комунальники попереджають про це заздалегідь і просять місцевих поставитися до ситуації з розумінням.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові розпочнеться 9 числа. Саме цього дня працівники «Газмереж» вийдуть на об’єкти, розташовані у Київському районі. Обмеження зачепить будинки на вулиці Батумській.

У списку адрес значаться понад тридцять багатоповерхівок, зокрема будинки під номерами 4, 4/1, 4/3, 4/12, 4/29-Б, 8, 42, 44, 46, 48, 56, 60, 62 та інші. Газовики наголошують на тому, що мешканцям слід обов’язково перекрити крани перед газовими приладами до моменту припинення подачі блакитного палива.

Це не просто рекомендація, а важлива вимога безпеки. У компанії зазначають, що такі заходи допомагають уникнути ризиків витоку та аварійних ситуацій.

Після завершення робіт блакитне паливо у будинки повертатимуть поетапно. Але є умова — обстеження систем у кожному окремому помешканні. Без доступу до квартир відновлення газопостачання буде неможливим.

Відключення газу на тиждень з 9 по 15 червня у Харкові є частиною щорічних профілактичних заходів. Їх проводять для того, щоб підтримувати стабільну та безпечну роботу газових систем у житлових будинках.

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