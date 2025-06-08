С понедельника горожанам стоит готовиться к графику отключения газа на неделю с 9 по 15 июня в Харькове, так что рассказываем подробнее.

Отключение газа на неделю с 9 по 15 июня в Харькове связано с плановыми работами, проводимыми городским филиалом компании «Газсети», сообщает Politeka.

Со следующего понедельника часть жителей Киевского района временно останется без газоснабжения. Коммунальщики предупреждают об этом заранее и просят местных отнестись к ситуации с пониманием.

Отключение газа в неделю с 9 по 15 июня в Харькове начнется 9 числа. Именно в этот день работники "Газсетей" выйдут на объекты, расположенные в Киевском районе. Ограничение коснется дома на улице Батумской.

В списке адресов числятся более тридцати многоэтажек, в том числе дома под номерами 4, 4/1, 4/3, 4/12, 4/29-Б, 8, 42, 44, 46, 48, 56, 60, 62 и другие. Газовики отмечают, что жителям следует обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами до момента прекращения подачи голубого топлива.

Это не просто рекомендация, а важное требование безопасности. В компании отмечают, что подобные меры помогают избежать рисков утечки и аварийных ситуаций.

После завершения работ голубое топливо в дома будут возвращаться поэтапно. Но есть условие — обследование систем в каждом отдельном доме. Без доступа к квартирам восстановление газоснабжения будет невозможным.

Отключение газа в неделю с 9 по 15 июня в Харькове является частью ежегодных профилактических мероприятий. Их производят для того, чтобы поддерживать стабильную и безопасную работу газовых систем в жилых домах.

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