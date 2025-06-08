Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє доволі спекотні дні.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 червня підготували синоптики та розкрили, якими ці дні будуть для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 9-ого числа: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря підніметься до +36 градусів.

У вівторок 10.06: стане трішки прохолодніше, повітря прогріється до +28 градусів. Небозвід буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

Середа 11.06: ясна пора триматиметься протягом всієї доби. Дождів не передбачається. Температура – від +19 до +29 градусів.

У четвер, 12.06: синоптики обіцяють від 20 до 27 градусів зі знаком "+". Ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

П'ятниця 13-ого: хмар на небозводі не спостерігатиметься, доба обіцяє бути ясною. Без опадів. Температура повітря – +17 до +25.

Субота 14-ого: не буде жодної хмаринки. Без дождів - прогріється від +17 до +25.

Неділя 15.06: увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Дождів не очікується. Протримається +17 до +26. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє бути доволі спекотним.

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