Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 9 по 15 июня обещает довольно жаркие дни.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 9 по 15 июня подготовили синоптики и раскрыли, какими эти дни будут для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 9 по 15 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 9 числа: небо будет светлым, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +36 градусов.

Во вторник 10.06: станет немного прохладнее, воздух прогреется до +28 градусов. Небосвод будет светлым до самого завершения дня. Без осадков.

Среда 11.06: ясное время будет держаться на протяжении всех суток. Дождей не предполагается. Температура – ​​от +19 до +29 градусов.

В четверг, 12.06: синоптики обещают от 20 до 27 градусов со знаком "+". Ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков.

Пятница 13-го: облаков на небосводе не будет наблюдаться, сутки обещают быть ясными. Без осадков. Температура воздуха – +17 до +25.

Суббота 14-го: не будет ни одного облака. Без дождей – прогреется от +17 до +25.

Воскресенье 15.06: весь день небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Дождей не ожидается. Продержится +17 до +26. Следовательно, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 9 по 15 июня обещает быть довольно жарким.

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