Прогноз погоди у Києві на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє зміни та погодні виклики.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 9 по 15 червня та розповіли, що принесуть містянами ці дня літа, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 9 по 15 червня. Тиждень у столиці розпочнеться з теплоти. У понеділок, 9-ого числа: хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +20 до +25°C.

Вівторок, 10.06: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері знову проясниться. Денна температура сягне +22°C.

У середу, 11.06: прогнозують тепло та температуру в межах від +13 до +23°C. Хмарність триматиметься до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.

У четвер, 12.06: синоптики обіцяють від 12 до 17 градусів зі знаком "+". Ввечері проясниться, але до цього моменту небозвід вкриється хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

В п'ятницю 13-ого: вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +19 градусів.

В суботу 14-ого числа: температура протримається на рівні +19 градусів. Ранок та вечір у столиці будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Неділя 15.06: удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Протримається +11 до +18. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє погодні перепади.

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