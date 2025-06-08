Прогноз погоды в Киеве на неделю с 9 по 15 июня обещает изменения и погодные вызовы.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 9 по 15 июня и рассказали, что принесут горожанам эти дни лета, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 9 по 15 июня. Неделя в столице начнется с теплоты. В понедельник, 9 числа: облака, покрывавшие небо утром, днем ​​исчезнут, и к самому вечеру они уже не появятся. Столбики термометров будут колебаться от +20 до +25°C.

Вторник, 10.06: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Днем 22°C.

В среду, 11.06: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +13 до +23°C. Хмарность будет держаться до самого концв суток. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь.

В четверг, 12:06: синоптики обещают от 12 до 17 градусов со знаком "+". Вечером прояснится, но к этому моменту небосвод покроется облаками. Днем будет идти мелкий дождь, который к концу суток должен закончиться.

В пятницу тринадцатого: днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +19 градусов.

В субботу 14 числа: температура продержится на уровне +19 градусов. Утром в столице будут ясно, днем ​​ожидается облачность. Без осадков.

Воскресенье 15:06: днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода ночи. Продержится +11 до +18. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 9 по 15 июня обещает погодные перепады.

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