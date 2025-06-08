Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 9 по 15 червня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 15 червня склали синоптики та розповіли, що очікує містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 15 червня. У понеділок 9-ого числа: до самого ранку буде ясно, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.Температура повітря сягне максимум +35°C.

У вівторок, 10.06: повітря прогріється до +25°C. Вранці небозвід у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Середа, 11.06: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дождів. Температурні коливання — від +14 до +26°C.

Четвер, 12 червня: досвітні хмари звільнять вранці небо від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +16…+23°C.

У п’ятницю, 13.06: у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +12…+22°C.

Субота, 14.06: переважно пасмурно, проте ввечері знову проясниться. Температура коливатиметься від +12 до +22°C.

У неділю 15.06: порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без дождів. Температурні показники — від +12 до +23°C. Отже, Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє лише один жаркий день без несподіваних природних сюрпризів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як ВПО отримати допомогу в Харкові: гроші виплачуються на кожну людину з родини.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: українці мають можливість звернутися за новою підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху транспорту в Харкові: названо вулиці, де водіям буде важче проїхати в червні.