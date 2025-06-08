Прогноз погоды в Харькове на неделю с 9 по 15 июня сделали синоптики и раскрыли, чего ждать.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 9 по 15 июня составили синоптики и рассказали, что ждут горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 9 по 15 июня. В понедельник 9 числа: до самого утра будет ясно, но вечером небо покроется облаками. Температура воздуха не превышает +35°C.

Во вторник, 10.06: воздух прогреется до +25°C. Утром небосвод в городе будет ясным, таким он будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Среда, 11.06: небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без дождей. Температурные колебания от +14 до +26°C.

Четверг, 12 июня: ранние облака освободят утром небо от своего присутствия, но днем ​​ненадолго появятся, чтобы в коце суток снова исчезнуть. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +16…+23°C.

В пятницу, 13.06: во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +12…+22°C.

Суббота, 14.06: преимущественно пасмурно, однако вечером снова прояснится. Температура будет колебаться от +12 до +22°C.

В воскресенье 15.06: порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без дождей. Температурные показатели от +12 до +23°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 9 по 15 июня обещает только один жаркий день без неожиданных природных сюрпризов.

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