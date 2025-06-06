Планове відключення світла в Одеській області є необхідною частиною робіт із модернізації та підтримки електричних мереж.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» повідомляє про відключення світла в Одеській області, яке відбудеться 7 червня 2025 року, передає Politeka.

Це пов’язано з проведенням профілактичних робіт на електромережах з метою підвищення їхньої надійності та запобігання аварійним ситуаціям.

Електропостачання буде припинено у Чорноморській міській територіальній громаді, зокрема в місті Чорноморськ. Знеструмлення заплановане з 08:00 до 19:00 і торкнеться таких вулиць: 1-го Травня, Будівельна, Данченка, Захисників України, Корабельна, Паркова, Праці, Транспортна, Хантадзе, а також проспект Миру.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» закликає мешканців бути готовими до тимчасових незручностей і завчасно подбати про альтернативні джерела освітлення та енергії. Під час відключення варто вимкнути електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження при відновленні подачі електроенергії.

У разі виникнення запитань або потреби у додатковій інформації мешканці можуть звернутися до кол-центру за телефонами: +38 (048) 705 90 90 (для стаціонарних телефонів) та +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90 (для мобільних). Також доступний контактний e-mail: center@oblenergo.odessa.ua.

Планове відключення світла в Одеській області — це необхідна частина робіт із модернізації та підтримки електричних мереж, спрямована на покращення якості електропостачання для всіх споживачів регіону.

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