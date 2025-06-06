Плановое отключение света в Одесской области является частью работ по модернизации и поддержке электрических сетей.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает об отключении света в Одесской области, которое состоится 7 июня 2025 года, передает Politeka.

Это связано с проведением профилактических работ на электросетях с целью повышения их надежности и предотвращения аварийных ситуаций.

Электроснабжение будет прекращено в Черноморском городском территориальном обществе, в частности в городе Черноморск. Ограничение запланировано с 08:00 до 19:00 и коснется таких улиц: 1 Мая, Строительная, Данченко, Защитников Украины, Корабельная, Парковая, Труда, Транспортная, Хантадзе, а также проспект Мира.

АО «ДТЭК Одесские Электросети» призывает жителей быть готовыми к временным неудобствам и заблаговременно позаботиться об альтернативных источниках освещения и энергии. Во время отключения следует выключить электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возобновлении подачи электроэнергии.

В случае возникновения вопросов или необходимости дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр по телефонам: +38 (048) 705 90 90 (для стационарных телефонов) и +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90 (для мобильных). Также доступен контактный e-mail: center@oblenergo.odessa.ua .

Плановое отключение света в Одесской области — необходимая часть работ по модернизации и поддержке электрических сетей, направленная на улучшение качества электроснабжения для всех потребителей региона.

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