Відключення світла в Дніпропетровській області є плановою процедурою, що допомагає підтримувати надійність мереж та запобігати аварійним ситуаціям.

У п’ятницю, 6 червня, у Кам’янському заплановано відключення світла в Дніпропетровській області у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Інформаційні системи» з посиланням на АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Світло тимчасово вимкнуть на кількох вулицях міста у двох часових проміжках. З 08:00 до 16:00 без електропостачання залишаться будинки на вулицях Запорізькій, Миру, Орільській, Романківській, Дениса Рохтіна, Трускавецькій, Івана Франка, Чистої Роси, а також у провулках Павла Грабовського і Ігоря Сікорського та на проспекті Свободи.

Інша частина міста, зокрема вулиці Олександра Малофєєва та В’ячеслава Чорновола, залишаться без світла з 13:00 до 18:00. Працівники «ДТЕК Дніпровські електромережі» наголошують, що відключення тимчасове і необхідне для забезпечення безпеки та якості електропостачання.

У разі виникнення питань мешканцям радять звертатися до кол-центру АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» за номерами: (056) 790 99 00 для стаціонарних телефонів або (066), (067) та (063) 790 99 00 для мобільних. Також доступний контактний e-mail: dnem@dtek.com.

Відключення світла в Дніпропетровській області — це планова процедура, що допомагає підтримувати надійність мереж та запобігати аварійним ситуаціям. Мешканців просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь готуватися до відсутності електроенергії.

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