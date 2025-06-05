В пятницу, 6 июня, в Каменском запланировано отключение света в Днепропетровской области в связи с проведением плановых профилактических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Информационные системы" со ссылкой на АО "ДТЭК Днепровские электросети".

Свет временно выключится на нескольких улицах города в двух временных промежутках. С 08:00 до 16:00 без электроснабжения останутся дома по улицам Запорожской, Мира, Орильской, Романковской, Дениса Рохтина, Трускавецкой, Ивана Франко, Чистой Росы, а также в переулках Павла Грабовского и Игоря Сикорского и на проспекте.

Другая часть города, в частности, улицы Александра Малофеева и Вячеслава Чорновила, останутся без света с 13:00 до 18:00. Работники «ДТЭК Днепровские электросети» отмечают, что отключение временное и необходимое для обеспечения безопасности и качества электроснабжения.

В случае возникновения вопросов жителям советуют обращаться в колл-центр АО «ДТЭК Днепровские электросети» по номерам: (056) 790 99 00 для стационарных телефонов или (066), (067) и (063) 790 99 00 для мобильных. Также доступен контактный e-mail: dnem@dtek.com .

Отключение света в Днепропетровской области — это плановая процедура, которая помогает поддерживать надежность сетей и предотвращать аварийные ситуации. Жителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее готовиться к отсутствию электроэнергии.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.