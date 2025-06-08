У вівторок, 11 червня, заплановано відключення газу в Полтаві через проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційному сайті АТ «Полтавагаз». Газопостачання буде тимчасово припинено по вулиці Шевченка — у межах будинків №41–78 включно.

Фахівці підприємства наголошують, що ремонт необхідний для забезпечення стабільної та безпечної подачі газу в майбутньому. Роботи проведуть упродовж дня, після чого газопостачання буде відновлено у звичному режимі. Конкретний час завершення робіт поки не повідомляється, тож мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням.

Споживачам радять заздалегідь перекрити крани перед газовими плитами, колонками та котлами, щоб уникнути витоків та надзвичайних ситуацій. Також мешканців закликають не вмикати прилади до завершення робіт і офіційного відновлення газопостачання.

Відключення газу в Полтаві на зазначених адресах є плановим і проводиться у межах профілактичного технічного обслуговування мереж. АТ «Полтавагаз» просить зберігати спокій, дотримуватися техніки безпеки й уважно стежити за повідомленнями про завершення.