Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати, проте потрібно телефонувати та уточнювати деталі в організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються благодійним фондом ADRA Ukraine, повідомляє Politeka.net.

Допомога надається людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ADRA реалізує кілька напрямків підтримки. Зокрема, це допомога пораненим і хворим, які постраждали через війну. Організація займається евакуацією, розміщенням тимчасово переміщених осіб, облаштуванням укриттів, а також забезпеченням ліками.

Організація роздає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, а також набори першої необхідності, до яких входять медикаменти та предмети гігієни.

Крім того, окремі проєкти спрямовані на покращення якості життя в громадах. Це стосується сфери освіти, медицини, соціального захисту й інфраструктури. Значну увагу приділяють підтримці літніх людей, людей з інвалідністю та просуванню здорового способу життя.

Проте варто зазначити, що гуманітарна допомога призначається не кожного дня, волонтери надають підтримку за встановленими датами, про які оголошується на сторінці благодійної організації.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, можна звернутися до контакт-центру за телефоном 0 800 20 13 30. Графік роботи: з неділі по четвер — з 8:00 до 20:00, у п’ятницю — з 8:00 до 14:00.

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