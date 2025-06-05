Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить, однако нужно звонить по телефону и уточнять детали в организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются благотворительным фондом ADRA Ukraine, сообщает Politeka.net.

Помощь оказывается людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

ADRA реализует несколько направлений поддержки. В частности, это помощь раненым и больным, пострадавшим из-за войны войны. Организация занимается эвакуацией, размещением временно перемещенных лиц, обустройством укрытий, обеспечением лекарствами.

Организация раздает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, а также наборы первой необходимости, в которые входят медикаменты и предметы гигиены.

Кроме того, некоторые проекты направлены на улучшение качества жизни в общинах. Это касается сферы образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры. Значительное внимание уделяется поддержке пожилых людей, людей с инвалидностью и продвижению здорового образа жизни.

Однако следует отметить, что гуманитарная помощь назначается не каждый день, волонтеры оказывают поддержку по установленным датам, о которых объявляется на странице благотворительной организации.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, можно обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 20 13 30. График работы: с воскресенья по четверг – с 8:00 до 20:00, в пятницу – с 8:00 до 14:00.

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