Во вторник, 11 июня, запланировано отключение газа в Полтаве из-за проведения ремонтных работ, сообщает Politeka.
Об этом информируют на официальном сайте АО "Полтавагаз". Газоснабжение будет временно прекращено по улице Шевченко - в пределах домов №41-78 включительно.
Специалисты предприятия отмечают, что ремонт необходим для обеспечения стабильной и безопасной подачи газа в будущем. Работы проведут в течение дня, после чего газоснабжение будет возобновлено в обычном режиме. Конкретное время завершения работ пока не сообщается, поэтому жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
Потребителям советуют заранее перекрыть краны перед газовыми плитами, колонками и котлами во избежание утечек и чрезвычайных ситуаций. Также жителей призывают не включать приборы до завершения работ и официального возобновления газоснабжения.
Отключение газа в Полтаве по указанным адресам является плановым и производится в рамках профилактического технического обслуживания сетей. АО «Полтавагаз» просит сохранять спокойствие, соблюдать технику безопасности и внимательно следить за сообщениями о завершении.
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