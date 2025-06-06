У Полтаві перекриють рух транспорту в центрі міста, проте обмеження діятимуть до закінчення ремонтних робіт.

У Полтаві перекриють рух транспорту, обмеження носять тимчасовий характер та будуть діяти на важливому переїзді, повідомляє Politeka.net.

Це рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

У Полтаві перекриють рух транспорту в центрі міста на вулиці Театральній. Це станеться через аварійний ремонт каналізаційного колектора. Обмеження діятимуть впродовж двох місяців.

Причина — проведення аварійних робіт із заміни каналізаційного колектора. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Згідно з планом, у Полтаві перекриють рух транспорту, що триватиме з 6 червня по 6 серпня 2025 року. Роботи охоплять відрізок вулиці від перехрестя з вулицею Семена Антонця до перехрестя з вулицею Сковороди.

Технічна документація вже була підготовлена, і на місці ремонту фахівці КП «Полтававодоканал» встановлять необхідні дорожні знаки для організації об’їзду та безпечного проходу через цю ділянку пішоходів.



Після завершення ремонту «Полтававодоканал» зобов’язаний повністю відновити благоустрій території. Лише після цього вулицю Театральну знову відкриють для руху транспорту. Орієнтовна вартість проєкту та ремонтних робіт становить близько 10 мільйонів гривень.

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